Unfall mit zwei Verletzten auf der A5: Polizei sucht unbekannte Lastwagen-Fahrer
Vogelsberg/Mücke - Nach einem Unfall auf der A5 im Vogelsbergkreis fahndet die Polizei nach den Fahrern zweier Lastwagen, die beide Unfallflucht begingen. Zwei Männer wurden bei dem Crash in Mittelhessen verletzt.
Das Unglück ereignete sich bereits am Montag unweit der Anschlussstelle Homberg (Ohm) bei der Gemeinde Mücke, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.
Demnach war ein 56 Jahre alter Mann gegen 12.30 Uhr mit einem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen der A5 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs.
Zeitgleich fuhren zwei Lastwagen auf die Autobahn auf. Die Fahrer der beiden Lkw wechselten "vom Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen, ohne dabei auf den Sattelzug zu achten", ergänzte ein Polizeisprecher.
Der 56-Jährige musste in der Folge mit seinem Lastwagen auf den linken der zwei Fahrstreifen ausweichen.
Ein dort nachfolgender 50-jähriger Mann konnte seinen Škoda Superb nicht mehr rechtzeitig abbremsen und krachte mit seinem Wagen in den Sattelzug.
Crash auf der A5 bei Mücke im Vogelsbergkreis: Autobahnpolizei sucht Zeugen
Der 56-Jährige und der 50-jährige Autofahrer wurden beide verletzt. Die unbekannten Fahrer der beiden Lastwagen setzten ihre Fahrt fort, ohne sich um den Unfall und die beiden Verwundeten zu kümmern.
Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort. Der Sattelzug-Fahrer und der Škoda-Fahrer wurden beide versorgt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.
Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf etwa 30.000 Euro. Die Ermittlungen zu dem Unfall auf der A5 dauern an.
Hierzu sucht die Autobahnpolizei Mittelhessen auch Zeugen, die den Crash bei Mücke im Vogelsbergkreis beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden Lastwagen oder ihren Fahrern geben können.
Die Ermittler sind unter der Telefonnummer 060337043 erreichbar.
Titelfoto: Montage: dpa/Bildfunk, Andreas Arnold/dpa