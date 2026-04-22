Unfall mit zwei Verletzten auf der A5: Polizei sucht unbekannte Lastwagen-Fahrer

Vogelsberg/Mücke - Nach einem Unfall auf der A5 im Vogelsbergkreis fahndet die Polizei nach den Fahrern zweier Lastwagen, die beide Unfallflucht begingen. Zwei Männer wurden bei dem Crash in Mittelhessen verletzt.

Nach einem Unfall mit zwei Verletzten auf der A5 sucht die Polizei nach Zeugen: Wer kann Hinweise zu zwei Lastwagen und/oder deren Fahrern geben? (Symbolfoto) © Montage: dpa/Bildfunk, Andreas Arnold/dpa

Das Unglück ereignete sich bereits am Montag unweit der Anschlussstelle Homberg (Ohm) bei der Gemeinde Mücke, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach war ein 56 Jahre alter Mann gegen 12.30 Uhr mit einem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen der A5 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs.

Zeitgleich fuhren zwei Lastwagen auf die Autobahn auf. Die Fahrer der beiden Lkw wechselten "vom Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen, ohne dabei auf den Sattelzug zu achten", ergänzte ein Polizeisprecher.

Der 56-Jährige musste in der Folge mit seinem Lastwagen auf den linken der zwei Fahrstreifen ausweichen.

Ein dort nachfolgender 50-jähriger Mann konnte seinen Škoda Superb nicht mehr rechtzeitig abbremsen und krachte mit seinem Wagen in den Sattelzug.