Unfall im Berufsverkehr: Stau auf der A5 bei Weinheim

Weinheim - Ein Auto hat beim Überholen am Montagmorgen auf der A5 einen Lastwagen gestreift und dadurch einen mehrere Kilometer langen Stau im Berufsverkehr verursacht.

Der VW musste abgeschleppt werden. © René Priebe / PR-Video

Laut dem Staumelder des ADAC staute es sich etwa fünf Kilometer hinter der Unfallstelle bei Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis). Die Fahrbahn in Richtung Süden sei für kurze Zeit voll gesperrt worden, erklärte eine Sprecherin der Polizei.

Mittlerweile werde der Verkehr auf einer Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Stau löse sich nun langsam auf.

Nach der Kollision mit dem Lastwagen gegen 7.30 Uhr zwischen dem Kreuz Weinheim und der Ausfahrt Hirschberg sei das Auto mit einem weiteren Wagen zusammengestoßen, berichtete eine Polizeisprecherin.