Schwerer Auffahrunfall mit vier Verletzten: Langer Stau auf der A5

Offenburg - Auf der A5 bei Offenburg kam es am Samstagmittag zu gleich zwei Unfällen . Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Die Fahrbahn wurde am Vormittag teilweise gesperrt. © Moritz Moser / EinsatzReport24

Erst ereignete sich gegen 10.23 Uhr in Fahrtrichtung Süden ein Unfall, bei dem keine Menschen zu Schaden kamen. In der Nähe kam es kurz darauf zu einem schweren Auffahrunfall. Laut Polizeisprecher wird von einem Folgeunfall ausgegangen.

Bei diesem erkannte ein Autofahrer das vor ihm haltende Fahrzeug wohl zu spät. Ein Mensch erlitt schwere Verletzungen, drei Personen wurden leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte.