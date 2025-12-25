 502

Schwerer Unfall auf der A5: Mercedes-Fahrer kommt ums Leben

Schwerer Unfall auf der A5 zwischen Appenweier und Achern am ersten Weihnachtsfeiertag.

Von Kim Kosiolek

Achern - Schwerer Unfall auf der A5 am ersten Weihnachtsfeiertag.

Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)  © Robert Michael/dpa

Am frühen Donnerstagabend meldeten gleich mehrere Zeugen einen Crash auf der Autobahn zwischen Appenweier und Achern.

Ersten Polizei-Informationen zufolge soll ein Mercedes-Fahrer (49) einen Lkw überholt und daraufhin so stark abgebremst haben, dass der Laster auf ihn auffuhr.

Nach der Kollision hielt der 49-Jährige seinen Wagen auf dem Standstreifen und stieg aus. Dabei betrat er - aus bisher ungeklärten Gründen - die Fahrbahn.

Ein heranfahrender Renault-Fahrer (65) konnte nicht mehr bremsen und erfasste den Mann.

Herbeigerufene Rettungskräfte versuchten zwar noch, den Verunfallten zu reanimieren. Leider konnten sie jedoch nur noch seinen Tod feststellen.

Der 65-Jährige erlitt indes einen Schock.

Die A5 wurde in Richtung Norden vollständig gesperrt. Der Verkehr wird aktuell an der Anschlussstelle Appenweier abgeleitet.

Die Ermittlungen der Polizei dauern weiterhin an.

Titelfoto: Robert Michael/dpa

