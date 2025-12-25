Schwerer Unfall auf der A5: Mercedes-Fahrer kommt ums Leben
Achern - Schwerer Unfall auf der A5 am ersten Weihnachtsfeiertag.
Am frühen Donnerstagabend meldeten gleich mehrere Zeugen einen Crash auf der Autobahn zwischen Appenweier und Achern.
Ersten Polizei-Informationen zufolge soll ein Mercedes-Fahrer (49) einen Lkw überholt und daraufhin so stark abgebremst haben, dass der Laster auf ihn auffuhr.
Nach der Kollision hielt der 49-Jährige seinen Wagen auf dem Standstreifen und stieg aus. Dabei betrat er - aus bisher ungeklärten Gründen - die Fahrbahn.
Ein heranfahrender Renault-Fahrer (65) konnte nicht mehr bremsen und erfasste den Mann.
Herbeigerufene Rettungskräfte versuchten zwar noch, den Verunfallten zu reanimieren. Leider konnten sie jedoch nur noch seinen Tod feststellen.
Der 65-Jährige erlitt indes einen Schock.
Die A5 wurde in Richtung Norden vollständig gesperrt. Der Verkehr wird aktuell an der Anschlussstelle Appenweier abgeleitet.
Die Ermittlungen der Polizei dauern weiterhin an.
