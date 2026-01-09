Heftiger Unfall auf A5: Auto überschlägt sich, Fahrerin in Klinik transportiert

Karlsruhe - Ein Fahrstreifenwechsel hat am Freitagnachmittag auf der A5 bei Karlsruhe zu einem schweren Unfall und erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt.

Der Renault kam auf dem Dach zum Liegen, die Autobahn musste zeitweise voll gesperrt werden. © Tim Müller / EinsatzReport24

Zu der gefährlichen Kettenreaktion kam es gegen 14.05 Uhr auf Höhe Killisfeld. Laut Polizei wollte ein 48-jähriger Lkw-Fahrer vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er wohl das Heck eines dort fahrenden Renault.

Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass sich der Renault der 46-jährigen Fahrerin drehte und anschließend überschlug. Das schleudernde Fahrzeug kollidierte zusätzlich mit einem Opel, der auf der linken Spur unterwegs war.

Die verletzte 46-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der Lkw-Fahrer sowie die Insassen des Opel blieben nach aktuellem Stand unverletzt.