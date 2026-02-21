Unfall auf A5: Fünf Fahrzeuge krachen ineinander
Hirschberg - Schwerer Unfall auf der A5 am Samstagmorgen!
Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Crash gegen 10.10 Uhr in Fahrtrichtung Darmstadt kurz vor der Anschlussstelle Hirschberg.
Insgesamt waren fünf Fahrzeuge involviert, es entstand ein beachtlicher Blechschaden.
Bisher ist noch unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte und ob dabei Personen verletzt wurden.
Der Verkehr wird derzeit über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.
Titelfoto: René Priebe • PR-Video