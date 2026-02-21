Unfall auf A5: Fünf Fahrzeuge krachen ineinander

Insgesamt waren fünf Fahrzeuge beteiligt. © René Priebe • PR-Video

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Crash gegen 10.10 Uhr in Fahrtrichtung Darmstadt kurz vor der Anschlussstelle Hirschberg.

Insgesamt waren fünf Fahrzeuge involviert, es entstand ein beachtlicher Blechschaden.

Bisher ist noch unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte und ob dabei Personen verletzt wurden.