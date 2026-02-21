Unfall auf A5: Fünf Fahrzeuge krachen ineinander

Schwerer Unfall auf der A5 am Samstagmorgen gegen 10.10 Uhr: Fünf Autos krachten an der Anschlussstelle Hirschberg ineinander.

Von Kim Kosiolek

Hirschberg - Schwerer Unfall auf der A5 am Samstagmorgen!

Insgesamt waren fünf Fahrzeuge beteiligt.
Insgesamt waren fünf Fahrzeuge beteiligt.  © René Priebe • PR-Video

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Crash gegen 10.10 Uhr in Fahrtrichtung Darmstadt kurz vor der Anschlussstelle Hirschberg.

Insgesamt waren fünf Fahrzeuge involviert, es entstand ein beachtlicher Blechschaden.

Bisher ist noch unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte und ob dabei Personen verletzt wurden.

Bisher ist unklar, ob Menschen verletzt wurden.
Bisher ist unklar, ob Menschen verletzt wurden.  © René Priebe • PR-Video

Der Verkehr wird derzeit über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Titelfoto: René Priebe • PR-Video

Mehr zum Thema Unfall A5: