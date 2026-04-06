Wilde Szenen auf Autobahn: Mann baut Unfall und will zu Fuß über die A5 flüchten

Bad Homburg vor der Höhe - Großeinsatz und Sperrung der A5! Ein verletzter Mann hat nach einem Unfall versucht, zu Fuß über die Autobahn zu fliehen. Der Vorfall hätte schrecklich enden können.

Die Ermittlungen der Polizei laufen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der 30 Jahre alte Fahrer habe in der Nacht auf Ostermontag gegen 1.20 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit.

Zu diesem Zeitpunkt fuhr er gerade von Friedberg kommend in Richtung Bad Homburger Kreuz im Hochtaunuskreis. Kurz vor diesem sei er mit dem BMW gegen die linke Schutzplanke geschleudert.

Danach sei sein Fahrzeug noch gegen die rechte Schutzplanke und über die Straße geschleudert, ehe es auf dem linken Streifen zum Stehen kam.

"Die Fahrbahn wurde durch den Unfall übersät mit Wrackteilen und Betriebsstoffen", hieß es. Einige Ersthelfer hätten den 30-Jährigen aus dem Wagen befreit und außerdem die Unfallstelle abgesichert.

Währenddessen habe der Unfallverursacher zu Fuß versucht, über die Gegenfahrbahn der A5 in Richtung Kassel zu flüchten. Weitere Ersthelfer hätten die Situation erkannt und seien dem Mann hinterhergelaufen.

Glück im Unglück: Er sei dann im Grünbereich des Anschlusskreuzes liegen geblieben, bis der Rettungsdienst eintraf.