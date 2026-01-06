Vollsperrung nach Massencrash bei Karlsruhe: Auto schleudert über alle Fahrspuren

Malsch - Mehrfach-Crash auf der A5 bei Karlsruhe ! Nach einem Zusammenstoß von gleich drei Autos war die Autobahn teilweise vollständig gesperrt.

Ein Auto wurde durch den Zusammenstoß einmal quer über die Fahrbahn geschleudert. Dabei stieß der Wagen mit einem weiteren zusammen. © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Wie ein Sprecher der Polizei Karlsruhe gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der spektakuläre Unfall auf der A5 zwischen Rastatt-Nord und Karlsruhe-Süd auf Höhe von Malsch am Montagabend gegen 21 Uhr.

Demnach sollen zwei Autos dicht hintereinander gefahren sein, wobei der Fahrer des voranfahrenden Autos verkehrsbedingt bremsen musste. Sein Hintermann bemerkte den Bremsvorgang jedoch zu spät und krachte ungebremst in den Wagen.

Durch den Zusammenstoß verlor der Vordermann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto schleuderte über die gesamte Fahrbahn und zog dabei einen weiteres in Mitleidenschaft.

Ein vierter Fahrer konnte der Karambolage nur knapp ausweichen, doch bei seinem Versuch, einen Unfall zu vermeiden, touchierte er die Leitplanke.

Ein fünfter Wagen schaffte es nicht rechtzeitig abzubremsen und fuhr über die herumliegenden Fahrzeugtrümmer.

Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 44.000 Euro.