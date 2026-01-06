Vollsperrung nach Massencrash bei Karlsruhe: Auto schleudert über alle Fahrspuren
Malsch - Mehrfach-Crash auf der A5 bei Karlsruhe! Nach einem Zusammenstoß von gleich drei Autos war die Autobahn teilweise vollständig gesperrt.
Wie ein Sprecher der Polizei Karlsruhe gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der spektakuläre Unfall auf der A5 zwischen Rastatt-Nord und Karlsruhe-Süd auf Höhe von Malsch am Montagabend gegen 21 Uhr.
Demnach sollen zwei Autos dicht hintereinander gefahren sein, wobei der Fahrer des voranfahrenden Autos verkehrsbedingt bremsen musste. Sein Hintermann bemerkte den Bremsvorgang jedoch zu spät und krachte ungebremst in den Wagen.
Durch den Zusammenstoß verlor der Vordermann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto schleuderte über die gesamte Fahrbahn und zog dabei einen weiteres in Mitleidenschaft.
Ein vierter Fahrer konnte der Karambolage nur knapp ausweichen, doch bei seinem Versuch, einen Unfall zu vermeiden, touchierte er die Leitplanke.
Ein fünfter Wagen schaffte es nicht rechtzeitig abzubremsen und fuhr über die herumliegenden Fahrzeugtrümmer.
Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 44.000 Euro.
Autobahn blieb zeitweise voll gesperrt
Wie durch ein Wunder wurden alle Insassen der Unfallfahrzeuge bei dem Crash nur leicht verletzt.
Um die Unfallstelle zu räumen und das Trümmerfeld zu beseitigen, musste die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden.
Titelfoto: Fotomontage: Henry Mungenast / EinsatzReport24