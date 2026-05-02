Auf A57: Bikerin kracht in Betonwand und schwebt in Lebensgefahr

Düsseldorf - Bei einem Unfall auf der A57 hat sich am Freitagnachmittag eine Motorradfahrerin lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und will die Ursache für den Kontrollverlust der Bikerin klären. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Der Polizei zufolge habe die 58-Jährige in einer Rechtskurve in Fahrtrichtung Heinsberg die Kontrolle über ihre Ducati verloren und daraufhin in den Mercedes einer 45-Jährigen gekracht.

Kurz darauf kam die Bikerin nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte Sekundenbruchteile später gegen die Betonwand einer Unterführung.