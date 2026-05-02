Auf A57: Bikerin kracht in Betonwand und schwebt in Lebensgefahr

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Bei einem Unfall auf der A57 Richtung Heinsberg ist eine 58-Jährige gegen die Betonwand einer Unterführung gekracht. Die Frau schwebt seitdem in Lebensgefahr.

Von Maurice Hossinger

Düsseldorf - Bei einem Unfall auf der A57 hat sich am Freitagnachmittag eine Motorradfahrerin lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und will die Ursache für den Kontrollverlust der Bikerin klären. (Symbolbild)
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und will die Ursache für den Kontrollverlust der Bikerin klären. (Symbolbild)  © Christophe Gateau/dpa

Der Polizei zufolge habe die 58-Jährige in einer Rechtskurve in Fahrtrichtung Heinsberg die Kontrolle über ihre Ducati verloren und daraufhin in den Mercedes einer 45-Jährigen gekracht.

Kurz darauf kam die Bikerin nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte Sekundenbruchteile später gegen die Betonwand einer Unterführung.

Dabei erlitt sie schwerste Verletzungen und schwebt seither in Lebensgefahr. Weshalb sie die Kontrolle über ihre Maschine verloren hatte, ist unklar. Das Verbindungsstück der A57 war bis 21.45 Uhr gesperrt.

Titelfoto: Christophe Gateau/dpa

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