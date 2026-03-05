Biker bei Sturz auf A57 schwer verletzt: Polizei sucht flüchtigen Autofahrer

Neuss - Bei einem Crash auf der A57 auf dem Kreuz Neuss-West bei Düsseldorf am Mittwochabend wurde ein Motorradfahrer (63) so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Von einem am Unfall beteiligten Auto fehlt derweil jede Spur.

Die Polizei sucht nach dem Unfall nach Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Autofahrer machen können. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 63-Jährige gegen 22.05 Uhr mit seiner Maschine auf dem linken Fahrstreifen der Tangente von der A57 zur A46 unterwegs, als der unbekannte Autofahrer unerwartet vor ihm einscherte und dabei verbotswidrig die durchgezogene Linie zwischen Hauptfahrbahn und Tangente überquerte.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Motorradfahrer daraufhin abrupt ab, verlor dabei die Kontrolle über sein Zweirad und kam zu Fall.

Der Autofahrer flüchtete vom Unfallort und fuhr weiter auf die A46 in Richtung Heinsberg.