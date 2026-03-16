Tödlicher Crash auf A57: Auto überschlägt sich, Rettungskräfte finden leblosen Mann im Inneren
Köln - Auf der A57 hat es am frühen Montagmorgen einen tödlichen Unfall gegeben.
Den Angaben eines Polizeisprechers zufolge habe gegen 5.15 Uhr das automatische Notrufsystem des verunfallten Wagens Alarm geschlagen.
Beim Eintreffen der Rettungskräfte habe das Auto schwer beschädigt auf dem Dach gelegen, heißt es.
Für den bislang nicht identifizierten Fahrer kam aufgrund der schweren Verletzungen allerdings jede Hilfe zu spät - er verstarb noch am Unfallort.
Die genaue Identität des Opfers ist bislang noch nicht geklärt.
Nach Aussage des Sprechers müsse im Rahmen der Ermittlungen nun geklärt werden, wie es zu dem Unfall gekommen war.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa