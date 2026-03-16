Tödlicher Crash auf A57: Auto überschlägt sich, Rettungskräfte finden leblosen Mann im Inneren

Auf der A57 in Köln ist am Montagmorgen ein Mann bei einem schlimmen Autounfall ums Leben gekommen.

Von Maurice Hossinger

Köln - Auf der A57 hat es am frühen Montagmorgen einen tödlichen Unfall gegeben.

Die Ermittlungen zu dem Unfall haben bereits begonnen. Wie konnte es zu diesem schrecklichen Vorfall kommen? (Symbolfoto)
Die Ermittlungen zu dem Unfall haben bereits begonnen. Wie konnte es zu diesem schrecklichen Vorfall kommen? (Symbolfoto)  © Marcus Brandt/dpa

Den Angaben eines Polizeisprechers zufolge habe gegen 5.15 Uhr das automatische Notrufsystem des verunfallten Wagens Alarm geschlagen.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte habe das Auto schwer beschädigt auf dem Dach gelegen, heißt es.

Für den bislang nicht identifizierten Fahrer kam aufgrund der schweren Verletzungen allerdings jede Hilfe zu spät - er verstarb noch am Unfallort.

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Die genaue Identität des Opfers ist bislang noch nicht geklärt.

Nach Aussage des Sprechers müsse im Rahmen der Ermittlungen nun geklärt werden, wie es zu dem Unfall gekommen war.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa

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