Mehrere Verletzte nach Lkw-Unfall: A57 zeitweise dicht

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Die Autobahn 57 ist nach einem Unfall mit drei Verletzten bei Moers zeitweise voll gesperrt worden.

Von Frank Christiansen

Moers - Die Autobahn 57 ist nach einem Unfall mit drei Verletzten bei Moers zeitweise voll gesperrt worden.

Ein Rettungshubschrauber wurde zur Unfallstelle angefordert. (Symbolfoto)
Ein Rettungshubschrauber wurde zur Unfallstelle angefordert. (Symbolfoto)  © Christoph Reichwein/dpa

An dem Unfall in Fahrtrichtung Köln seien mindestens zwei Lkw beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit.

Die Ursache war zunächst unklar. Bei einem Verletzten sei Lebensgefahr nicht auszuschließen. Ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle.

Es sei mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die Unfallstelle sollte möglichst weiträumig umfahren werden.

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In Richtung Köln bildete sich ein Stau an der Anschlussstelle Moers-Kapellen. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Während die Autobahn nach dem Unfall zeitweise voll gesperrt war, wurde in Richtung Nimwegen eine Fahrspur wieder freigegeben.

Erstmeldung: 15. April, 13.09 Uhr; zuletzt aktualisiert: 15. April, 19.31 Uhr

Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa

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