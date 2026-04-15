Mehrere Verletzte nach Lkw-Unfall: A57 zeitweise dicht
Von Frank Christiansen
Moers - Die Autobahn 57 ist nach einem Unfall mit drei Verletzten bei Moers zeitweise voll gesperrt worden.
An dem Unfall in Fahrtrichtung Köln seien mindestens zwei Lkw beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit.
Die Ursache war zunächst unklar. Bei einem Verletzten sei Lebensgefahr nicht auszuschließen. Ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle.
Es sei mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die Unfallstelle sollte möglichst weiträumig umfahren werden.
In Richtung Köln bildete sich ein Stau an der Anschlussstelle Moers-Kapellen. Der Verkehr wurde abgeleitet.
Während die Autobahn nach dem Unfall zeitweise voll gesperrt war, wurde in Richtung Nimwegen eine Fahrspur wieder freigegeben.
Erstmeldung: 15. April, 13.09 Uhr; zuletzt aktualisiert: 15. April, 19.31 Uhr
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa