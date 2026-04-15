Mehrere Verletzte nach Lkw-Unfall: A57 zeitweise dicht

Moers - Die Autobahn 57 ist nach einem Unfall mit drei Verletzten bei Moers zeitweise voll gesperrt worden.

Ein Rettungshubschrauber wurde zur Unfallstelle angefordert. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

An dem Unfall in Fahrtrichtung Köln seien mindestens zwei Lkw beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit.

Die Ursache war zunächst unklar. Bei einem Verletzten sei Lebensgefahr nicht auszuschließen. Ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle.

Es sei mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die Unfallstelle sollte möglichst weiträumig umfahren werden.

In Richtung Köln bildete sich ein Stau an der Anschlussstelle Moers-Kapellen. Der Verkehr wurde abgeleitet.