Mann kracht in Lkw samt Anhänger - A57 stundenlang gesperrt

Düsseldorf - Auf der A57 bei Düsseldorf ist ein Mann (22) aus Neuss am frühen Donnerstagmorgen mit seinem Opel mit einem Lkw samt Anhänger kollidiert.

Die Polizei hat die A57 rund um die Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 22-Jährige gegen 0.28 Uhr auf dem Ausfädelungsstreifen der Anschlussstelle Holzbüttgen in Richtung Köln unterwegs, als es zu dem Crash gekommen ist.

Demnach übersah der Neusser den Gliederzug eines 61-jährigen Moersers, als er mit seinem Wagen auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte.

Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.