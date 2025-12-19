Tödlicher Unfall auf A57: Zwei junge Menschen steigen nach Crash aus und sterben

Düsseldorf - Ein tragischer Unfall am Freitagmorgen auf der A57 bei Kamp-Lintfort am westlichen Rand des Ruhrgebiets in Nordrhein-Westfalen kostete zwei Menschen das Leben.

Bei einem schweren Unfall in NRW sind zwei Personen gestorben. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war ein 26-jähriger BMW-Fahrer mit seiner Beifahrerin (21) gegen 4.26 Uhr aus Essen kommend in Richtung Köln unterwegs, als er vor der Anschlussstelle Moers-Hülsdonk aus noch ungeklärten Gründen auf einen Lkw auffuhr.

Der Lastwagen geriet ins Schleudern, konnte aber auf der Fahrbahn stoppen. Die zwei Autoinsassen stiegen daraufhin aus, doch ein darauffolgender Wagen bemerkte die beiden zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste das Duo.

Der junge Mann und die junge Frau erlitten dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort starben.

Drei Personen aus dem anderen beteiligten Auto wurden nur leicht verletzt. Außerdem konnte ein weiterer Lkw ebenfalls nicht mehr früh genug bremsen und knallte noch gegen den BMW.