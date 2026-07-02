In Stauende auf A57: Lkw-Fahrer nach Kollision eingeklemmt, Ersthelfer handeln blitzschnell

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In einem Stauende auf der A57 hat es gewaltig gekracht. Nur dem schnellen Eingreifen von Zeugen ist es zu verdanken, dass niemand ernsthaft verletzt wurde.

Von Maurice Hossinger

Neuss - Auf der A57 Richtung Krefeld hat es einen schweren Unfall gegeben! Aktuell kommt es rund um die Unfallstelle zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Der Pkw wurde bei dem Unfall komplett zerstört, der Fahrer wurde blitzschnell befreit.
Der Pkw wurde bei dem Unfall komplett zerstört, der Fahrer wurde blitzschnell befreit.  © Feuerwehr Neuss

Einer Erstmeldung der Feuerwehr zufolge sind um 7.53 Uhr zwei Lkw und ein Auto in einem Stauende zusammengekracht.

Einer der beiden Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste mit technischen Gerätschaften befreit werden.

Auch der Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, konnte allerdings zügig von blitzschnell handelnden Zeugen - unter anderem einem Notfallsanitäter sowie einem Feuerwehrmann - gerettet werden.

Unfall A57: Mehrere Verletzte nach Lkw-Unfall: A57 zeitweise dicht
Unfall A57 Mehrere Verletzte nach Lkw-Unfall: A57 zeitweise dicht

Hintergründe zur Unfallursache sind momentan noch nicht klar.

Durch den heftigen Crash kommt es zu massiven Verkehrsbehinderungen rund um die Unfallstelle.
Durch den heftigen Crash kommt es zu massiven Verkehrsbehinderungen rund um die Unfallstelle.  © Feuerwehr Neuss

Fakt ist: Die A57 in Richtung Krefeld ist aktuell noch gesperrt. Autofahrende werden gebeten das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Titelfoto: Feuerwehr Neuss

Mehr zum Thema Unfall A57: