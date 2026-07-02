In Stauende auf A57: Lkw-Fahrer nach Kollision eingeklemmt, Ersthelfer handeln blitzschnell

Neuss - Auf der A57 Richtung Krefeld hat es einen schweren Unfall gegeben! Aktuell kommt es rund um die Unfallstelle zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Der Pkw wurde bei dem Unfall komplett zerstört, der Fahrer wurde blitzschnell befreit. © Feuerwehr Neuss

Einer Erstmeldung der Feuerwehr zufolge sind um 7.53 Uhr zwei Lkw und ein Auto in einem Stauende zusammengekracht.

Einer der beiden Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste mit technischen Gerätschaften befreit werden.

Auch der Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, konnte allerdings zügig von blitzschnell handelnden Zeugen - unter anderem einem Notfallsanitäter sowie einem Feuerwehrmann - gerettet werden.

Hintergründe zur Unfallursache sind momentan noch nicht klar.