Unfall auf A57: Lkw schiebt Honda auf Heck von Sattelschlepper - Fahrer schwer verletzt

Neuss - Bei einem schweren Unfall mit zwei Lkw und einem Auto auf der A57 bei Neuss wurden drei Personen zum Teil schwer verletzt. Die Fahrbahn musste zeitweise gesperrt werden.

Der Honda des 41-Jährigen wurde bei dem Crash auf der A57 stark beschädigt. © Feuerwehr Neuss

Wie Feuerwehr und Polizei mitteilen, kam es am Donnerstagmorgen gegen 7.53 Uhr zu dem Crash.

Demnach war ein 39-Jähriger aus Neuss mit seinem Sattelschlepper auf der A57 in Richtung Nijmegen (Niederlande) unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Neuss-Norf und Neuss-Hafen auf das Heck eines vor ihm fahrenden Hondas auffuhr. Durch die Wucht der Kollision wurde der Pkw wiederum auf einen zweiten Lastwagen aufgeschoben.

Der Honda-Fahrer (41) wurde schwer verletzt. Der Lenker des ersten Lkw sowie dessen Beifahrer (37) erlitten leichte Verletzungen. Zudem musste die Feuerwehr den 39-Jährigen mittels technischer Rettung aus seiner Führerkabine befreien. Zusätzlich erlitt der Fahrer des zweiten Lkw einen Schock.

Alle Beteiligten wurden laut Polizeiangaben in umliegende Krankenhäuser gebracht, wo sie versorgt werden.