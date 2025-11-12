Unfall-Drama auf der A57: Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungskräfte
Köln - Heftiger Unfall am Dienstagabend auf der A57 bei Köln-Worringen: Gegen 20.15 Uhr krachte dort ein Auto in einen Lastwagen – mit schlimmen Folgen.
Nach Angaben der Polizei meldeten gegen 20.15 Uhr mehrere Anrufer den Crash sofort der Leitstelle und berichteten von einer eingeklemmten Person in einem Auto.
Ersthelfer und zwei Mitarbeiter einer Hilfsorganisation, die mit einem Krankentransportwagen unterwegs waren, kümmerten sich bereits um den Verletzten, als die ersten Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen.
Um den Mann aus dem völlig demolierten Fahrzeug zu holen, musste die Feuerwehr das Fahrzeug erst wieder aufrichten und das Dach aufschneiden.
Ein Rettungshubschrauber wurde zwar angefordert, am Ende brachte aber ein Rettungswagen den Verletzten ins Krankenhaus.
Der Lkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Insgesamt waren rund 40 Kräfte mit 14 Fahrzeugen im Einsatz. Gegen 21.45 Uhr war der Einsatz schließlich beendet.
Die A57 blieb während der Bergungsarbeiten in Richtung Köln teilweise gesperrt.
Titelfoto: Patrick Schüller