Unfall-Drama auf der A57: Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungskräfte

Köln - Heftiger Unfall am Dienstagabend auf der A57 bei Köln -Worringen: Gegen 20.15 Uhr krachte dort ein Auto in einen Lastwagen – mit schlimmen Folgen.

Das Auto wurde bei dem Unfall komplett demoliert und der Fahrer eingeklemmt. © Patrick Schüller

Nach Angaben der Polizei meldeten gegen 20.15 Uhr mehrere Anrufer den Crash sofort der Leitstelle und berichteten von einer eingeklemmten Person in einem Auto.

Ersthelfer und zwei Mitarbeiter einer Hilfsorganisation, die mit einem Krankentransportwagen unterwegs waren, kümmerten sich bereits um den Verletzten, als die ersten Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen.

Um den Mann aus dem völlig demolierten Fahrzeug zu holen, musste die Feuerwehr das Fahrzeug erst wieder aufrichten und das Dach aufschneiden.

Ein Rettungshubschrauber wurde zwar angefordert, am Ende brachte aber ein Rettungswagen den Verletzten ins Krankenhaus.