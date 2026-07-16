Sufffahrt auf A59! 54-Jährige kracht in Heck und landet schwer verletzt im Krankenhaus

Düsseldorf/Richrath - Eine 54-Jährige aus Düsseldorf hat am späten Mittwochabend einen absolut vermeidbaren Unfall gebaut und sich dabei schwer verletzt.

Der graue Toyota der 54-Jährigen war nach dem Unfall ein Totalschaden. © Patrick Schüller

Ermittlungen der Polizei zufolge war die Frau gegen 22.57 Uhr auf der A59 Richtung Köln unterwegs, als sie plötzlich auf das Heck einer 47-Jährigen fuhr.

Durch den heftigen Aufprall flogen nicht nur Trümmerteile ihres Fahrzeugs umher, die Unfallverursacherin erlitt auch schwere Verletzungen.

Kurze Zeit später hatte die Polizei die Fahrbahn voll gesperrt und den nachfolgenden Verkehr auf Höhe der Anschlussstelle Richrath abgeleitet.

Im Rahmen der Unfallaufnahme meldeten sich auch Zeugen des Unfalls und berichteten, dass die 54-Jährige schon Minuten zuvor durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen war.

Dann die schockierende Gewissheit: Die Düsseldorferin war mit mehr als zwei Promille unterwegs!