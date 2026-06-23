A6 bei Nürnberg gesperrt: Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall

Lauterhofen - Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer ist bei einem schweren Unfall auf der A6 östlich von Nürnberg gestorben.

Die A6 musste nach einem Unfall mit zwei Lkw gesperrt werden. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall auf Dienstag zwischen den Anschlussstellen Alfeld und Altdorf/Leinburg.

Der 58-jährige Slowake war dort gegen 2 Uhr mit seinem Lkw auf dem rechten von zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs.

Auf Höhe des Parkplatzes Zankschlag Nord kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts auf den Standstreifen und kollidierte mit einem dort stehenden Sattelzug. Dabei wurde der Lkw-Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Jede Hilfe kam jedoch zu spät: Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Der 44-jährige Fahrer des stehenden Sattelzugs kam mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus.