Heftiger Unfall auf der A6: Acht Kinder und drei Erwachsene schwer verletzt

Kirchardt - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A6 zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau sind 13 Menschen verletzt worden, darunter acht Kinder schwer.

An mehreren Fahrzeugen entstand Totalschaden. © Julian Buchner / EinsatzReport24

Wie das Polizeirevier Weinsberg gegenüber TAG24 bestätigte, kam es am Samstagabend gegen 20 Uhr zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau in Fahrtrichtung Heilbronn zu dem schweren Unfall.

Die Kollision ereignete sich am Ende eines bestehenden Staus zwischen einem SUV, einem Audi, einem Mercedes und einem Transporter.

Laut Polizeiangaben fuhr der Fahrer des Kleinbusses einer Jugendgruppe auf ein vorausfahrendes Auto auf. Zwei weitere Wagen erkannten die Situation zu spät und stießen mit den beiden Fahrzeugen zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Autos massiv beschädigt. Nach Angaben des leitenden Notarztes wurden neben den acht schwerverletzten Kindern, die alle um die zwölf Jahre alt sind, auch drei Erwachsene schwer sowie zwei weitere Personen leicht verletzt.

Ein Großaufgebot des Rettungsdienstes, das durch die Schnelleinsatzgruppe des DRK Sinsheim unterstützt wurde, war vor Ort fast fünf Stunden lang im Einsatz.

Zwei Rettungshubschrauber flogen die Schwerverletzten in umliegende Kliniken. Die Feuerwehr Sinsheim unterstützte bei der Erstversorgung der Patienten, eingeklemmt wurde niemand.