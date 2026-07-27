Albtraum-Szenario auf der A6: Autoreifen kracht in Windschutzscheibe - Familienvater schwerst verletzt

Heilbronn - Ein abgerissener Reifen flog am Sonntag auf die A6 bei Heilbronn und schlug mit voller Wucht in die Windschutzscheibe eines voll besetzten Familienwagens ein. Der Fahrer (42) erlitt dabei schwerste Kopfverletzungen.

Der Rettungsdienst brachte die verletzten Insassen in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Nach Angaben der Polizei ereignete sich das Unglück gegen 11.35 Uhr auf Höhe des Mosbacher Kreuzes. Ein niederländischer Mini war mit einer Geschwindigkeit von etwa 120 Kilometern pro Stunde unterwegs, als sich plötzlich der linke Vorderreifen löste.

Das Rad katapultierte sich auf die Gegenfahrbahn in Richtung Mannheim und traf dort den herannahenden VW Golf des 42-Jährigen.

Der Einschlag war so schwer, dass besonders das Dach des Wagens massiv beschädigt und die Windschutzscheibe durchschlagen wurde. Der Fahrer zog sich schwerste Verletzungen am Kopf zu.

Im Fahrzeug befanden sich noch vier weitere Insassen, darunter drei Kinder im Alter von drei, sechs und neun Jahren. Sie erlitten leichte Verletzungen.