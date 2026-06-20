Lkw geht auf Autobahn in Flammen auf: A6 stundenlang gesperrt

Herrieden - Ein Lastwagen hat auf der A6 im mittelfränkischen Landkreis Ansbach Feuer gefangen.

Der Sattelzug und der Auflieger brannten vollständig aus. © NEWS5 / Markus Zahn

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Brand des Sattelzugs inklusive Auflieger am Freitagabend gegen 20 Uhr gemeldet.

Der 59-jährige Fahrer konnte sich unverletzt rechtzeitig aus dem Führerhaus retten.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, war zunächst völlig unklar. Der Lkw und der Auflieger brannten vollständig aus.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die A6 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an den Anschlussstellen Aurach und Herrieden abgeleitet.

Für die Dauer der Bergung musste die Autobahn ebenfalls komplett gesperrt werden. Über mehrere Stunden war die A6 an der Unfallstelle dicht.