A6-Chaos am Morgen: Umgekippter Laster blockiert Autobahn

Feuchtwangen - Am Donnerstagmorgen kippte auf der A6 im Landkreis Ansbach ein Lkw auf der Autobahn um. Die Bergung des Fahrzeugs könnte noch Stunden andauern.

Der Lkw kippte auf der A6 um. © NEWS5 / Markus Zahn

Wegen des umgekippten Lastwagens ist die A6 bei Feuchtwangen nur auf dem Standstreifen befahrbar.

Laut einem Polizeisprecher wird der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen über den Standstreifen geleitet. Die Bergungsarbeiten dauern demnach noch mehrere Stunden, die Autobahn soll sogar komplett gesperrt werden.

Nach Angaben des Polizeisprechers war ein Lastwagenfahrer in Richtung Nürnberg unterwegs, als er bei Feuchtwangen (Landkreis Ansbach) von der Spur abkam und in die Mittelleitplanke krachte. Der Lastwagen kippte daraufhin um und liege seitdem auf der Autobahn.