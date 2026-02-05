Heftiger Unfall auf A6: Mercedesfahrer prallt ungebremst in stehenden Lastwagen
Von Cordula Dieckmann und Paulina Sternsdorf
Röthenbach - In der Einfahrt zu einem Parkplatz bei Röthenbach auf der A6 ist am Mittwochnachmittag ein Mercedesfahrer frontal in das Heck eines Lkw gekracht. Der 23-jährige Fahrer des Autos wurde verletzt.
Er sei ins Krankenhaus gebracht worden, der Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen habe sich aber nach derzeitigem Stand nicht bestätigt, teilte die Polizei mit.
Der rechte Fahrstreifen Richtung Heilbronn wurde gesperrt. Die Feuerwehr befreite den Fahrer des Mercedes nach dem Zusammenstoß aus dem massiv deformierten Wrack.
Nach ersten Erkenntnissen hatte der polnische Lastwagen auf dem Seitenstreifen gehalten, da er verkehrsbedingt nicht in eine Parkbucht einfahren konnte. Unklar ist, warum der Autofahrer nicht auswich.
Er sei gegen 16.20 Uhr "relativ ungebremst" auf das Gefährt aufgefahren, sagte der Polizeisprecher. Möglicherweise sei es ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit gewesen. Ersthelfer reagierten schnell und bereiteten schon einen Sichtschutz vor.
Zur Identität des Schwerverletzten machte die Polizei keine Angaben. Er sei mit einem Auto mit dem Kennzeichen aus dem hessischen Dieburg unterwegs gewesen.
Die gesamte Fahrbahn in Richtung Nürnberg wurde im Rahmen der Unfallaufnahme kurzzeitig komplett gesperrt
Titelfoto: NEWS5 / Lars Haubner