Heftiger Unfall auf A6: Mercedesfahrer prallt ungebremst in stehenden Lastwagen

Röthenbach - In der Einfahrt zu einem Parkplatz bei Röthenbach auf der A6 ist am Mittwochnachmittag ein Mercedesfahrer frontal in das Heck eines Lkw gekracht. Der 23-jährige Fahrer des Autos wurde verletzt.

Der 23-jährige Fahrer wurde durch den Aufprall verletzt. © NEWS5 / Lars Haubner

Er sei ins Krankenhaus gebracht worden, der Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen habe sich aber nach derzeitigem Stand nicht bestätigt, teilte die Polizei mit.

Der rechte Fahrstreifen Richtung Heilbronn wurde gesperrt. Die Feuerwehr befreite den Fahrer des Mercedes nach dem Zusammenstoß aus dem massiv deformierten Wrack.



Nach ersten Erkenntnissen hatte der polnische Lastwagen auf dem Seitenstreifen gehalten, da er verkehrsbedingt nicht in eine Parkbucht einfahren konnte. Unklar ist, warum der Autofahrer nicht auswich.

Er sei gegen 16.20 Uhr "relativ ungebremst" auf das Gefährt aufgefahren, sagte der Polizeisprecher. Möglicherweise sei es ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit gewesen. Ersthelfer reagierten schnell und bereiteten schon einen Sichtschutz vor.