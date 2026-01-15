Vollsperrung auf A6: Zwei Verletzte nach schwerem Unfall
Mannheim - Die A6 bei Mannheim ist nach einem Unfall am Donnerstagnachmittag gesperrt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.
Gegen 13.15 Uhr kam es zwischen Schwetzingen/Hockenheim und Mannheim/Schwetzingen zu einem Auffahrunfall, wie die Polizei mitteilte.
Eine Ford-Fahrerin soll demnach aus bislang unbekannter Ursache auf einen Lastwagen aufgefahren sein.
"Durch den Aufprall verkeilte sich der Pkw teilweise unter dem Lkw, wodurch ein Mitfahrer des Ford eingeklemmt und durch die Feuerwehr befreit werden musste", hieß es in einer Mitteilung.
Die Fahrerin kam in ein Krankenhaus. Auch der verletzte Beifahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Über die Schwere der Verletzungen liegen bislang keine Informationen vor.
Derzeit ist die A6 in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt. Auch auf der Gegenfahrbahn komme es "aufgrund von Neugierigen" zu einem Rückstau.
Erstmeldung: 14.59 Uhr, aktualisiert um 15.30 Uhr.
