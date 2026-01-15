Vollsperrung auf A6: Zwei Verletzte nach schwerem Unfall

Mannheim - Die A6 bei Mannheim ist nach einem Unfall am Donnerstagnachmittag gesperrt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Ein Auto ist auf einen Lastwagen aufgefahren. © René Priebe/PR -Video

Gegen 13.15 Uhr kam es zwischen Schwetzingen/Hockenheim und Mannheim/Schwetzingen zu einem Auffahrunfall, wie die Polizei mitteilte.

Eine Ford-Fahrerin soll demnach aus bislang unbekannter Ursache auf einen Lastwagen aufgefahren sein.

"Durch den Aufprall verkeilte sich der Pkw teilweise unter dem Lkw, wodurch ein Mitfahrer des Ford eingeklemmt und durch die Feuerwehr befreit werden musste", hieß es in einer Mitteilung.

Die Fahrerin kam in ein Krankenhaus. Auch der verletzte Beifahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Über die Schwere der Verletzungen liegen bislang keine Informationen vor.