Video von brennendem Verletzten geteilt: "An Geschmacklosigkeit nicht zu übertreffen"

Feucht - Bei einem tödlichen Unfall auf der A6 nahe Nürnberg hat jemand die Rettung eines brennenden Verletzten gefilmt und auf sozialen Medien geteilt.

Bei dem schweren Glätteunfall auf der A6 bei Nürnberg kam ein Mensch ums Leben. © NEWS5 / N5 DESK

Wegen der Veröffentlichung "dieses geschmacklosen Videos" werde wegen Verletzung der Persönlichkeitsrechte und unterlassener Hilfeleistung ermittelt, teilte die Polizei mit. Die Beamten versuchten, den Urheber des Videos zu identifizieren.

Bei dem Unfall Mitte Januar auf spiegelglatter Fahrbahn bei Feucht (Landkreis Nürnberger Land) war eine 54-Jährige gestorben.

Der 64 Jahre alte Schwerverletzte, der brennend aus dem Auto gerettet wurde, sei von den Ersthelfern gelöscht worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann sei in lebensgefährlichem Zustand in ein Krankenhaus gebracht worden.

Wenige Tage nach dem Unfall hätten Nutzer die Beamten auf das Video aufmerksam gemacht. "Wir gehen davon aus, dass die Person, die das gefilmt hat, im Stau stand", sagte der Polizeisprecher.

"Das zu filmen, ist an Geschmacklosigkeit schon fast nicht zu übertreffen. Es dann noch online zu stellen, setzt dem Ganzen die Krone auf."