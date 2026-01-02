Dachbox löst sich und kracht in Wagen auf A6

Kirchberg an der Jagst - Eine Dachbox hat sich auf der Autobahn 6 von einem Auto gelöst und einen anderen Wagen getroffen. Der Besitzer der Dachbox habe nach dem Unfall nicht angehalten, teilte die Polizei mit.

Auf der A6 wurde ein Auto von einer Dachbox getroffen. (Symbolbild) © 123rf/alentyna

Ein 61 Jahre alter Autofahrer fuhr demnach am Donnerstag auf der A6 in Richtung Nürnberg. In Kirchberg an der Jagst (Kreis Schwäbisch Hall) habe sich die Dachbox von dem Auto gelöst, das vor ihm fuhr.

Die Box fiel auf die Fahrbahn und traf seinen Wagen an der linken Seite.