Drama auf der A6: Reifen sorgt für Mega-Unfall

Sinsheim/BAB 6 - Auf der Bundesautobahn 6 bei der Tank- und Rastanlage Kraichgau-Süd in Fahrtrichtung Heilbronn kam es am Montagabend gegen 20.50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall .

Der Reifen löste eine unvermeidliche Kettenreaktion aus. © Julian Buchner / EinsatzReport24

Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte, löste sich vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ein Reifen von einem Lkw-Anhänger und blieb zwischen dem linken und mittleren Fahrstreifen liegen.

Ein 48-jähriger BMW-Fahrer kollidierte mit dem Reifen, sein Fahrzeug wurde dabei erheblich beschädigt.

In der Folge kam es zu drei weiteren Unfällen. Dabei wurde eine 20-jährige Renault-Fahrerin leicht verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden

Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 30.000 Euro.



