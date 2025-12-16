Drama auf der A6: Reifen sorgt für Mega-Unfall
Sinsheim/BAB 6 - Auf der Bundesautobahn 6 bei der Tank- und Rastanlage Kraichgau-Süd in Fahrtrichtung Heilbronn kam es am Montagabend gegen 20.50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall.
Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte, löste sich vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ein Reifen von einem Lkw-Anhänger und blieb zwischen dem linken und mittleren Fahrstreifen liegen.
Ein 48-jähriger BMW-Fahrer kollidierte mit dem Reifen, sein Fahrzeug wurde dabei erheblich beschädigt.
In der Folge kam es zu drei weiteren Unfällen. Dabei wurde eine 20-jährige Renault-Fahrerin leicht verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden
Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 30.000 Euro.
Zur Unfallaufnahme war der betroffene Streckenabschnitt zunächst für rund eine Stunde komplett gesperrt, später blieben linker und mittlerer Fahrstreifen insgesamt fünf Stunden gesperrt.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: Julian Buchner / EinsatzReport24