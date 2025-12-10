Heftiger Vierfach-Crash! Lkw kracht in Unfallstelle, Autobahn dicht
Nürnberg - Am späten Dienstagabend kam es auf der A6 zwischen der Anschlussstelle Roth und dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd zu einem schweren Unfall: Drei Lkw und ein Auto prallten dort in einem Vierfach-Crash zusammen.
Wie die Polizei mitteilte, kollidierten Auto und Zugmaschine auf dem mittleren Fahrstreifen.
Durch den Zusammenstoß staute es sich auch auf der rechten Fahrseite, was ein weiterer Lkw-Fahrer zu spät bemerkte und fast ungebremst in die Unfallstelle krachte. Dabei schob er einen weiteren Sattelzug so zur Seite, dass dieser quer über der Fahrbahn zum Stillstand kam.
Durch den Zusammenstoß blockierten die vier Fahrzeuge alle Fahrspuren, sodass die A6 in Fahrtrichtung Amberg stundenlang gesperrt werden musste.
Alle vier Fahrer erlitten nur leichte Verletzungen, zwei von ihnen wurden zu weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort, versorgten neben den Verunfallten auch die im Stau stehenden Fahrer mit Getränken und Snacks.
Verkehrspolizei Feucht: "Wir kriegen selbst die Einsatzfahrzeuge nicht mehr von der Einsatzstelle weg"
Durch den Zusammenstoß wurden die Lkw großflächig zerstört, Ladung verstreute sich auf der Fahrbahn. Auch Treibstoff lief aus. "Wir kriegen selbst die Einsatzfahrzeuge nicht mehr von der Einsatzstelle weg", erklärte Stefan Pfeiffer, Leiter der Verkehrspolizei Feucht gegenüber dem Nachrichtendienst News 5.
Bergungsfirmen und Einsatzkräfte mussten auf der gesperrten Autobahn entgegen der Fahrtrichtung zur Unfallstelle fahren. Noch bis in die frühen Morgenstunden kann es durch den Unfall auf der A6 zu Einschränkungen kommen
Titelfoto: NEWS5 / David Oßwald