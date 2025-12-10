Heftiger Vierfach-Crash! Lkw kracht in Unfallstelle, Autobahn dicht

Nürnberg - Am späten Dienstagabend kam es auf der A6 zwischen der Anschlussstelle Roth und dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd zu einem schweren Unfall : Drei Lkw und ein Auto prallten dort in einem Vierfach-Crash zusammen.

Die Bergungsarbeiten der zerstörten Lkws gestaltete sich langwierig. © NEWS5 / David Oßwald

Wie die Polizei mitteilte, kollidierten Auto und Zugmaschine auf dem mittleren Fahrstreifen.

Durch den Zusammenstoß staute es sich auch auf der rechten Fahrseite, was ein weiterer Lkw-Fahrer zu spät bemerkte und fast ungebremst in die Unfallstelle krachte. Dabei schob er einen weiteren Sattelzug so zur Seite, dass dieser quer über der Fahrbahn zum Stillstand kam.

Durch den Zusammenstoß blockierten die vier Fahrzeuge alle Fahrspuren, sodass die A6 in Fahrtrichtung Amberg stundenlang gesperrt werden musste.

Alle vier Fahrer erlitten nur leichte Verletzungen, zwei von ihnen wurden zu weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort, versorgten neben den Verunfallten auch die im Stau stehenden Fahrer mit Getränken und Snacks.