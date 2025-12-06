Unfall mit "Weihnachts-Quad": Fahrer stürzt und wird schwer verletzt

Mannheim - Von seinem weihnachtlich dekorierten Quad ist am Samstagmorgen der Fahrer auf der A6 an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Hessen gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen.

Das beschädigte "Weihnachts"-Quad nach Unfall auf dem Seitenstreifen der A6. © ené Priebe/PR-Video/dpa

Der 57-Jährige sei mit dem Quad zwischen Viernheimer Dreieck und Viernheimer Kreuz ins Schleudern geraten und gegen die Leitplanke gekracht, teilte die Polizei mit.

Bei dem Unfall auf der Gemarkung Mannheim wurde der Fahrer von dem Gefährt geworfen und er stürzte auf den Seitenstreifen.

Sanitäter brachten den 57-Jährigen in eine Klinik. Wegen des Unfalls bildeten sich auf der A6 mehrere Kilometer Stau.