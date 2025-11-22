Männer liefern sich beim Überführen neuer Volvos Rennen mit bösem Ende

Ramstein-Miesenbach - Drei Männer haben sich in fabrikneuen SUVs der Marke Volvo am Freitagabend auf der A6 bei Ramstein-Miesenbach ( Rheinland-Pfalz ) ein illegales Autorennen geliefert und dabei einen Unfall verursacht.

Als der Audi nach links ausweichen musste, kam es zum Crash mit dem dritten Volvo. © Polizeiautobahnstation Kaiserslautern

Ein unbeteiligter Autofahrer erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen.

Ein Sprecher der Polizei schilderte am frühen Samstagmorgen das Geschehen. Demnach sollten die drei miteinander bekannten Männer die drei Volvos überführen. Auf der A6 lieferten sie sich dann ein Rennen mit ihren PS-starken Fahrzeugen.

Laut Polizei seien die Männer mehreren anderen Verkehrsteilnehmern durch überhöhte Geschwindigkeit und waghalsige Überholmanöver aufgefallen.

Eines dieser Manöver führte dann gegen 21 Uhr kurz vor der Ausfahrt Ramstein-Miesenbach zum Unfall.

Während zwei der Volvos ein anderes Auto rechts über den Standstreifen überholten, fuhr der dritte Volvo links an dem am Rennen unbeteiligten Audi vorbei. Das Problem: An der Ausfahrt endet der Standstreifen an einer massiven Begrenzung aus Beton.