SUV-Fahrer kracht bei Spurwechsel in Motorrad: Biker stirbt bei Unfall auf Autobahn

4.061 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der A6 bei Kammerstein in Mittelfranken am Sonntag gestorben.

Von Benedikt Zinsmeister

Kammerstein - Ein 63 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntagabend bei einem Unfall auf der A6 in Mittelfranken ums Leben gekommen.

Das Motorrad des verunglückten 63-Jährigen liegt an der Unfallstelle.
Das Motorrad des verunglückten 63-Jährigen liegt an der Unfallstelle.  © News5

Laut Angaben der Polizei wählten gegen 18.50 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer den Notruf, nachdem es kurz vor der Rastanlage Kammersteiner Land zu einer Kollision zwischen einem Skoda-SUV und einem Motorrad gekommen war.

Der Biker wurde bei dem Crash von der Fahrbahn geschleudert und tödlich verletzt. Der 39-jährige Autofahrer blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Erste Ermittlungen vor Ort wiesen darauf hin, dass der Autofahrer beim Wechsel von der mittleren auf die rechte Fahrspur von hinten auf das Motorrad aufgefahren war.

Unfall A6: Vollsperrung! Fünf Autos in A6-Unfall verwickelt, acht Verletzte
Unfall A6 Vollsperrung! Fünf Autos in A6-Unfall verwickelt, acht Verletzte

Der Skoda und das Motorrad wurden sichergestellt.

Trümmerteile liegen auf der A6 verstreut.
Trümmerteile liegen auf der A6 verstreut.  © News5

Ein Gutachter wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hinzugezogen. Die A6 war in Fahrtrichtung Amberg für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Titelfoto: News5

Mehr zum Thema Unfall A6: