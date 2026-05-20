Laster-Fahrer stirbt bei schwerem Crash: A6 längere Zeit gesperrt

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Ein Lastwagen fährt auf der Autobahn auf einen anderen auf. Der Fahrer stirbt. Die A6 bleibt voraussichtlich länger gesperrt. Das hat Folgen.

Von Irena Güttel

Ansbach - Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 6 nahe Ansbach ums Leben gekommen.

Ein Lastwagenfahrer ist bei einem schweren Unfall auf der A6 ums Leben gekommen.
Ein Lastwagenfahrer ist bei einem schweren Unfall auf der A6 ums Leben gekommen.  © NEWS5 / Kevin Weddig

Der Mann sei mit seinem Lkw auf einen anderen aufgefahren und im Führerhaus eingeklemmt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Er sei noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen gestorben. 

Die Polizei sperrte die Autobahn in Mittelfranken zwischen den Ausfahrten Lichtenau und Ansbach in beide Fahrtrichtungen.

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Der Verkehr wurde umgeleitet. Es komme zu massiven Rückstaus bis auf die Staatsstraße, sagte der Polizeisprecher. Zwischenzeitlich sei ein Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen. 

Ein Gutachter soll der Polizei zufolge nun untersuchen, wie es zu dem Unfall gekommen ist.

Dieser befinde sich noch auf der Anfahrt zur Unfallstelle, sagte der Polizeisprecher. Die Autobahn werde deshalb voraussichtlich länger gesperrt bleiben.

Titelfoto: NEWS5 / Kevin Weddig

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