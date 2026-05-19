Vier-Stunden-Sperrung auf A6: Kettenreaktion fordert eine Schwerverletzte

Sankt Leon-Rot - Autofahrer auf der A6 brauchten am Dienstagmorgen Geduld: Nach einem schweren Unfall wurde die Fahrbahn in Richtung Mannheim zeitweise komplett gesperrt.

Die Fahrbahn musste zeitweise vollgesperrt werden. Es kam zu Stau. © René Priebe / PR-Video

Die vier Stunden lange Vollsperrung in Fahrtrichtung Mannheim wurde am späten Vormittag aufgehoben, wie die Polizei mitteilte.

Der Unfall ereignete sich mitten im Berufsverkehr gegen 7.25 Uhr. Eine 28-jährige Opel-Fahrerin musste ihren Wagen verkehrsbedingt abbremsen. Eine hinter ihr fahrende Taxifahrerin (38) reagierte offenbar zu spät und krachte mit ihrem Mercedes, in dem eine 22-jährige Passagierin saß, ins Heck des Opels.

Der Opel wurde dabei nach links geschleudert. Ein von hinten herannahender Audi-Fahrer (28) versuchte nach links auszuweichen, was jedoch nicht gelang. In der Folge kollidierten die beiden Wagen.

Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Audi auf die linke Fahrzeugseite und rutschte gegen die Betonleitwand, wo er schließlich liegen blieb. Der Opel wiederum wurde nach rechts abgewiesen und kam erst auf dem Beschleunigungsstreifen des Parkplatzes Bucheneck zum Stehen.