Vier-Stunden-Sperrung auf A6: Kettenreaktion fordert eine Schwerverletzte
Sankt Leon-Rot - Autofahrer auf der A6 brauchten am Dienstagmorgen Geduld: Nach einem schweren Unfall wurde die Fahrbahn in Richtung Mannheim zeitweise komplett gesperrt.
Die vier Stunden lange Vollsperrung in Fahrtrichtung Mannheim wurde am späten Vormittag aufgehoben, wie die Polizei mitteilte.
Der Unfall ereignete sich mitten im Berufsverkehr gegen 7.25 Uhr. Eine 28-jährige Opel-Fahrerin musste ihren Wagen verkehrsbedingt abbremsen. Eine hinter ihr fahrende Taxifahrerin (38) reagierte offenbar zu spät und krachte mit ihrem Mercedes, in dem eine 22-jährige Passagierin saß, ins Heck des Opels.
Der Opel wurde dabei nach links geschleudert. Ein von hinten herannahender Audi-Fahrer (28) versuchte nach links auszuweichen, was jedoch nicht gelang. In der Folge kollidierten die beiden Wagen.
Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Audi auf die linke Fahrzeugseite und rutschte gegen die Betonleitwand, wo er schließlich liegen blieb. Der Opel wiederum wurde nach rechts abgewiesen und kam erst auf dem Beschleunigungsstreifen des Parkplatzes Bucheneck zum Stehen.
Taxifahrerin schwer verletzt
Die 38-jährige Taxifahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Laut Polizei bestand für sie jedoch keine Lebensgefahr.
Die Opel-Fahrerin und der Audi-Lenker erlitten leichte Verletzungen. Beide wurden im Krankenhaus ambulant behandelt und durften dieses bereits wieder verlassen. Die 22-jährige Beifahrerin im Taxi blieb unverletzt.
Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf rund 40.000 Euro.
Erstmeldung: 10.01 Uhr, aktualisiert um 16.15 Uhr.
Titelfoto: René Priebe / PR-Video