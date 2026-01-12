Lkw kommt von glatter Spur ab und quetscht Autos ein: Person stirbt in brennendem Wrack

Nürnberg - Auf der A6 kam am Montag gegen 13.45 Uhr ein Lastwagen aufgrund der glatten Fahrbahn von seiner Spur ab und quetschte zwei Autos zwischen sich und der Leitplanke ein. Dabei fingen ein Wagen und der Lkw Feuer.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. © NEWS5 / N5 DESK

Der 64-jährige Fahrer des brennenden Wagens konnte schwer verletzt durch den 54-jährigen Lkw-Fahrer gerettet werden. Der Beifahrer des ausbrennenden Wagens starb in den Flammen.

Die Identität der verstorbenen Person steht noch nicht fest. Der Fahrer des zweiten beteiligten Autos konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde nur leicht verletzt.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Beamte der Verkehrspolizei Feucht haben vor Ort die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen.

Die A6 blieb in Fahrtrichtung Heilbronn stundenlang voll gesperrt. Menschen steckten über zwei Stunden im Rückstau fest.



Auf der Plattform X schrieb die Polizei, es sei zu "mehreren, teils schweren Verkehrsunfällen" gekommen. "Bitte meidet und umfahrt den Bereich weiträumig und achtet auf die anhaltende Glätte!", hieß es in dem Beitrag.