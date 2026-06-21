Heftiger Unfall auf der A6: Sieben Kinder und zwei Erwachsene schwer verletzt

Kirchardt - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A6 zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau sind zwölf Menschen verletzt worden, darunter sieben Kinder schwer.

An mehreren Fahrzeugen entstand Totalschaden. © Julian Buchner / EinsatzReport24

Wie das Polizeirevier Weinsberg gegenüber TAG24 bestätigte, kam es am Samstagabend gegen 20 Uhr zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau in Fahrtrichtung Heilbronn zu dem schweren Unfall.

Aus noch unbekanntem Grund ereignete sich am Ende eines bestehenden Staus eine Kollision zwischen einem SUV, einem Audi, einem Mercedes und einem Transporter.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Autos massiv beschädigt. Nach Angaben des leitenden Notarztes wurden neben den sieben schwerverletzten Kindern auch zwei Erwachsene schwer sowie drei weitere Personen leicht verletzt.

Ein Großaufgebot des Rettungsdienstes, das durch die Schnelleinsatzgruppe des DRK Sinsheim unterstützt wurde, war vor Ort im Einsatz.

Zwei Rettungshubschrauber flogen die Schwerverletzten in umliegende Kliniken. Die Feuerwehr Sinsheim unterstützte bei der Erstversorgung der Patienten, eingeklemmt wurde niemand.