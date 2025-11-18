Porsche, Kleinbus und zwei Lkw beteiligt: Schwere Karambolage legt A6 lahm

Dielheim - Ein komplexer Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat am Dienstagmorgen den Verkehr auf der A6 in Richtung Mannheim lahmgelegt. Auslöser war ein gescheitertes Überholmanöver, das in einer Karambolage endete.

Die A6 bei Dielheim musste voll gesperrt werden. © René Priebe / PR-Video

Wie die Polizei mitteilte, war ein 40-Jähriger gegen 9.45 Uhr mit seinem Kleinbus zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg unterwegs. Beim Versuch, einen Lkw zu überholen, übersah er offenbar den nachfolgenden Verkehr auf der linken Spur.

Der Kleinbus touchierte einen Porsche, geriet zurück auf die mittlere Spur und krachte dort in das Heck des Sattelzugs, den er eigentlich überholen wollte.

Durch den Aufprall platzte am Lkw ein Reifen und die hintere Stoßstange riss ab. Diese schleuderte gegen einen weiteren Sattelzug, der auf der rechten Spur fuhr, und schlitzte dessen Dieseltank auf. Der auslaufende Kraftstoff verteilte sich über alle drei Fahrstreifen.

Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gefahren. Ein vorsorglich gelandeter Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. Die anderen Beteiligten, darunter der 43-jährige Porsche-Fahrer, blieben unverletzt.