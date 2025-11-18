Porsche, Kleinbus und zwei Lkw beteiligt: Schwere Karambolage legt A6 lahm
Dielheim - Ein komplexer Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat am Dienstagmorgen den Verkehr auf der A6 in Richtung Mannheim lahmgelegt. Auslöser war ein gescheitertes Überholmanöver, das in einer Karambolage endete.
Wie die Polizei mitteilte, war ein 40-Jähriger gegen 9.45 Uhr mit seinem Kleinbus zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg unterwegs. Beim Versuch, einen Lkw zu überholen, übersah er offenbar den nachfolgenden Verkehr auf der linken Spur.
Der Kleinbus touchierte einen Porsche, geriet zurück auf die mittlere Spur und krachte dort in das Heck des Sattelzugs, den er eigentlich überholen wollte.
Durch den Aufprall platzte am Lkw ein Reifen und die hintere Stoßstange riss ab. Diese schleuderte gegen einen weiteren Sattelzug, der auf der rechten Spur fuhr, und schlitzte dessen Dieseltank auf. Der auslaufende Kraftstoff verteilte sich über alle drei Fahrstreifen.
Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gefahren. Ein vorsorglich gelandeter Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. Die anderen Beteiligten, darunter der 43-jährige Porsche-Fahrer, blieben unverletzt.
Da der Kleinbus und die beiden Lkw abgeschleppt werden mussten und die Fahrbahn von Diesel gereinigt werden muss, wurde die A6 in Richtung Mannheim voll gesperrt.
Es bildete sich ein Rückstau von bis zu zehn Kilometern Länge. Der Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt.
Erstmeldung: 10.59 Uhr, aktualisiert um 13.23 Uhr.
