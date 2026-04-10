Militärfahrzeug sorgt für Chaos: Sechs Verletzte nach Auffahrunfall

Ansbach - Bei einem Auffahrunfall auf der A6 bei Aurach im Landkreis Ansbach sind am Freitagnachmittag sechs Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren vier Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Die Feuerwehr kümmerte sich um Fahrzeuge und Verletzte. © NEWS5 / Markus Zahn

Nach ersten Erkenntnissen verlor ein 23-jähriger Fahrer eines Militärfahrzeugs gegen 14.30 Uhr in Fahrtrichtung Heilbronn einen Unterlegkeil, der auf die Fahrbahn fiel.

Daraufhin bremsten zwei Autofahrer stark ab. Die Fahrerin des Wagens dahinter fuhr auf einen der beiden Pkw auf - und schob ihn auf das Auto davor.

Fünf Menschen wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Eine weitere Person erlitt starke Prellungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.



