Lkw kracht fast ungebremst in Stauende: 180.000 Euro Schaden nach Unfall auf der A6

Neuenstein - Ein schwerer Unfall mit drei beteiligten Lastwagen hat am Mittwochnachmittag auf der A6 für eine stundenlange Sperrung gesorgt. Ein 23-jähriger Lkw-Fahrer wurde dabei verletzt, der Sachschaden ist enorm.

Die drei Sattelzüge mussten abgeschleppt werden. © 7aktuell.de | Simon Adomat

Laut Polizei krachte es gegen 14.15 Uhr auf der Autobahn zwischen Kupferzell und Neuenstein in Fahrtrichtung Heilbronn. Der 23-Jährige fuhr demnach auf dem rechten Fahrstreifen nahezu ungebremst auf einen vorausfahrenden Lkw auf.

Dieser war aufgrund von stockendem Verkehr nur noch mit geringer Geschwindigkeit unterwegs.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der Unfallverursacher im letzten Moment noch, nach links auszuweichen. Dabei streifte er den Sattelauflieger des vorausfahrenden Lasters und prallte anschließend in einen dritten Lkw, der sich ebenfalls auf der rechten Spur befand.

Der 23-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein immenser Sachschaden, der aktuell auf rund 180.000 Euro geschätzt wird.