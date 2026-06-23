Nach tödlichem Lastwagen-Unfall: A6 bei Nürnberg gesperrt

Lauterhofen - Nach einem tödlichen Unfall auf der A6 östlich von Nürnberg ist die Autobahn in Richtung Heilbronn gesperrt.

Wann die A6 wieder freigegeben werden kann, konnte ein Polizeisprecher noch nicht sagen. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Es werde wahrscheinlich im Berufsverkehr zu längeren Staus kommen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Am Dienstag gegen 2 Uhr morgens war der Fahrer eines Lastwagens bei Lauterhofen im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz auf einen anderen Lastwagen aufgefahren.

Der Mann erlitt tödliche Verletzungen, so die Polizei. Wegen Bergungsarbeiten ist die Autobahn gesperrt.

Wann die Strecke wieder freigegeben werden kann, konnte ein Sprecher zunächst nicht sagen.