Peugeot kracht auf A6 in Lkw: Fahrer sitzt leblos hinterm Steuer

Schwäbisch Hall - Nach einem Unfall auf der A6 nahe der Anschlussstelle Schwäbisch Hall ist ein Autofahrer leblos von Einsatzkräften in seinem Peugeot gefunden worden.

Rettungskräfte konnten nichts mehr für den Peugeot-Fahrer tun. Er kam in seinem Auto ums Leben. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Die Polizei geht allerdings davon aus, dass der Mann nicht an den Folgen des Unfalls gestorben ist - vielmehr vermuten die Ermittler einen medizinischen Notfall als Todesursache.

Wegen des Notfalls sei der 54-Jährige mit seinem Wagen am frühen Samstag gegen 3.45 Uhr von der Spur abgekommen, mit einem Lastwagen zusammengestoßen und schließlich auf dem Standstreifen stehen geblieben.

Rettungskräfte versuchten den Mann zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg. Neben dem Mann soll auch eine 55 Jahre alte Beifahrerin in dem Peugeot gesessen haben. Sie blieb unverletzt.