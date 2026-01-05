Mit Axt und Pistole im Auto: 27-Jähriger bedroht BMW-Fahrer beim Überholen auf A6

Ellhofen - Ein Streit zwischen zwei Autofahrern ist am Samstagnachmittag auf der A6 bei Heilbronn völlig aus dem Ruder gelaufen. Ein 27-Jähriger kam in Polizeigewahrsam.

Der junge Fahrer wurde festgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Gegen 14.15 Uhr waren der junge Mini-Fahrer und ein 36-jähriger BMW X1-Lenker auf der A6 von Nürnberg in Richtung Mannheim unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Bretzfeld und Weinsberg spitzte sich der Konflikt zwischen beiden Männern massiv zu.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei kam es zu einer wechselseitigen Nötigung. Beide Fahrer sollen sich gegenseitig extrem dicht aufgefahren sein und mehrfach die Lichthupe benutzt haben.

Im weiteren Verlauf soll der 27-Jährige den älteren Kontrahenten überholt haben. Zeugenangaben und dem Bericht des 36-Jährigen zufolge hielt der Jüngere dabei eine Schreckschusswaffe aus dem Fenster der Fahrertür. Die alarmierte Polizei reagierte sofort und konnte den Mini Countryman an der Anschlussstelle Untereisesheim stoppen.

Neben der Schreckschusswaffe, die der Mann legal führte, entdeckten die Polizisten bei der Durchsuchung ein großes Pfefferspray sowie eine Axt. Alle Gegenstände wurden sichergestellt.