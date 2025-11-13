Tragischer Folgeunfall: Fahrer stirbt auf A6 bei Sinsheim!

Auf der A6 bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) kam es zu einem Unfall sowie einem schweren Folgeunfall. Ein Mensch kam ums Leben.

Von Johanna Baumann

Sinsheim/Bad Rappenau - Auf der A6 bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) kam es zu einem Crash sowie einem schweren Folgeunfall. Ein Mensch kam ums Leben.

Die Unfallstelle wurde abgesichert.
Die Unfallstelle wurde abgesichert.  © Julian Buchner / EinsatzReport24

Zwischen Bad Rappenau und Heilbronn kam es gegen 8 Uhr zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Drei Beteiligte sollen dabei leicht verletzt worden sein.

Aufgrund des Rückstaus kam es gegen 8.39 Uhr zu einem Auffahrunfall, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Dabei krachte ein Transporter in einen verkehrsbedingt haltenden Lkw. Der Transporter-Fahrer erlitt tödliche Verletzungen.

Der Fahrer eines Transporters erkannte das Stauende wohl zu spät. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
Der Fahrer eines Transporters erkannte das Stauende wohl zu spät. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.  © Julian Buchner / EinsatzReport24

Die Autobahn in Richtung Nürnberg wurde gesperrt. Es bildete sich ein langer Rückstau. Mittlerweile konnte die Vollsperrung wieder aufgehoben werden.

Titelfoto: Bildmontage: Julian Buchner / EinsatzReport24

Mehr zum Thema Unfall A6: