Unfall auf A6 bei Kaiserslautern: Eine Frau, ein Mann und ein Kind (5) in Klinik

Kaiserslautern - Ein BMW geriet außer Kontrolle und wurde gegen die Schutzplanke geschleudert - nach dem schweren Unfall am heutigen Donnerstagmorgen nahe Kaiserslautern wurde die A6 vorübergehend voll gesperrt. Drei Menschen, darunter ein fünfjähriges Kind, wurden vom Rettungsdienst in nahe liegende Krankenhäuser gebracht.

Dennoch seien alle drei Autoinsassen vom Rettungsdienst vorsorglich in umliegende Kliniken gebracht worden.

Bei nasser Fahrbahn verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto. Der BMW geriet ins Schleudern, donnerte gegen die Schutzplanke, drehte sich danach mehrfach um die eigene Achse "und schlug schließlich erneut in der Schutzplanke ein", schilderte ein Sprecher den Ablauf des Unglücks .

Demnach war ein 40-jähriger Mann mit einem schwarzen BMW auf der Autobahn in Richtung Mannheim unterwegs.

Der Crash ereignete sich gegen 8.15 Uhr bei dem Ort Enkenbach-Alsenborn östlich von Kaiserslautern, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte.

Die A6 wurde nach dem Crash zwischen Enkenbach-Alsenborn und Wattenheim östlich von Kaiserslautern kurzzeitig voll gesperrt. © Polizeipräsidium Westpfalz

Der BMW - ein erst zwei Jahre altes Elektro-Auto - wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Der Sachschaden dürfte nach einer ersten Schätzung der Polizei bei mehreren Zehntausend Euro liegen.

Die A6 wurde infolge des Crashs vorübergehend zwischen den Orten Enkenbach-Alsenborn und Wattenheim voll gesperrt.

Am Donnerstagvormittag wurde die Sperrung zum Teil wieder aufgehoben, es stand jedoch weiterhin nur eine Fahrbahn zur Verfügung, da die Aufräum- und Reinigungsarbeiten auf der Autobahn weiter andauerten.

Was die genauen Hintergründe des Unfalls betrifft, so dauern die Ermittlungen der Polizei hierzu weiter an.