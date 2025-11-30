Auffahrunfall auf A61: Beifahrerin (23) schwer verletzt

Mönchengladbach - Auf der A61 in Richtung Koblenz ist es am Samstagnachmittag zu einem tragischen Auffahrunfall gekommen. Eine 23-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen.

Drei Autos waren binnen weniger Sekunden in den Unfall auf der A46 verwickelt - eine Frau wurde schwer verletzt. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Den Informationen der Polizei zufolge hatte eine 41-Jährige aus Bornheim zwischen Rheydt und Wickrath zunächst verkehrsbedingt abbremsen müssen.

Nur Sekundenbruchteile später bretterte ihr eine 34-Jährige mit ihrem Mercedes aufs Heck, weil sie das Bremsen der Frau nicht mitbekommen hatte.

Auch für eine 27-Jährige kam ein Bremsmanöver zu spät - sie knallte kurz darauf in das Heck des Mercedes. Ihre Beifahrerin (23) erlitt durch den Crash schwere Verletzungen und musste sofort in ein Krankenhaus gebracht werden.