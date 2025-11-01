Drei Menschen nach Unfall auf A61 verletzt: Autobahn voll gesperrt
Von Rolf Schraa
Kaldenkirchen/Düsseldorf - An einer Auffahrt zur A61 bei Kaldenkirchen nahe der niederländischen Grenze sind am Samstag zwei Autos ineinander gefahren.
Drei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Die Strecke sei in Richtung Mönchengladbach voll gesperrt worden, weil die Feuerwehr einen Fahrzeuginsassen aus einem der Unfallwagen befreien musste, berichtete ein Sprecher der Beamten.
Die Sperrung sollte mindestens bis 16.30 Uhr andauern.
Zuvor war ein Auto beim Auffahren auf die Autobahn ins Schleudern geraten, woraufhin der andere Wagen auf das Fahrzeug auffuhr.
Weitere Details zu dem Crash lagen zunächst nicht vor.
Titelfoto: David Young/dpa