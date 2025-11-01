Drei Menschen nach Unfall auf A61 verletzt: Autobahn voll gesperrt

Kaldenkirchen/Düsseldorf - An einer Auffahrt zur A61 bei Kaldenkirchen nahe der niederländischen Grenze sind am Samstag zwei Autos ineinander gefahren.

Die A61 Richtung Mönchengladbach musste nach dem Unfall am Samstagnachmittag voll gesperrt werden. (Symbolbild) © David Young/dpa

Drei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Strecke sei in Richtung Mönchengladbach voll gesperrt worden, weil die Feuerwehr einen Fahrzeuginsassen aus einem der Unfallwagen befreien musste, berichtete ein Sprecher der Beamten.

Die Sperrung sollte mindestens bis 16.30 Uhr andauern.