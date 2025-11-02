Luxus-Porsche kracht auf A61 gegen Leitplanke: Totalschaden!

Hockenheim - Ein Porsche ist bei einem Unfall auf der Autobahn 61 bei Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) völlig zerstört worden.

Der Porsche war am Sonntagmorgen gegen die Leitplanke auf der A61 gekracht. © René Priebe

Die Polizei schätzte den Schaden an dem hochmotorisierten Sportwagen auf rund 250.000 Euro und sprach von einem Totalschaden.

Verletzt wurde niemand.

Der Fahrer war demnach am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr mit seinem Auto ins Schleudern geraten und gegen die Leitplanke geprallt, wie ein Polizeisprecher sagte.