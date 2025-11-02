Mercedes kommt auf A61 ins Schleudern: Drei schwer und eine leicht verletzte Person
Nettetal - Heftiger Unfall auf der A61 in Richtung Koblenz! Eine nasse Fahrbahn hat für einen schweren Crash gesorgt, bei dem mehrere Personen verletzt wurden.
Nach Angaben der Polizei wollte ein 54-jähriger Duisburger mit seiner 66-jährigen Beifahrerin gegen 13.49 Uhr mit seinem Mercedes an der Auffahrt Kaldenkirchen auf die Autobahn auffahren.
Im Kurvenbereich kam der Mercedes auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen, sodass das Auto quer über die Autobahn geschleudert wurde. Daraufhin kollidierte er zunächst mit der linksseitigen Schutzplanke, ehe er auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam.
Ein 23-jähriger Mann aus Hilden und seine 49-jährige Beifahrerin, die mit dem BMW des Mannes auf dem linken Fahrstreifen fuhren, konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und krachten in den Mercedes.
Durch den Aufprall wurde der Unfallverursacher in seinem Mercedes eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 54-Jährige wurde, genau wie die beiden Insassen des BMW, schwer verletzt. Glück hatte hingegen seine Beifahrerin, die nur leicht verletzt wurde.
Dennoch mussten alle vier Personen vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Für die gesamte Dauer der Unfallaufnahme musste die A61 in Richtung Koblenz voll gesperrt werden. Um 17.35 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa