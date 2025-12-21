Tödlicher Crash auf A61: Motorradfahrer überholt Auto rechts und kracht in Renault

Tragisches Unglück auf der A61 in der Nähe von Köln. Bei einem verhängnisvollen Crash am Sonntagnachmittag (21. Dezember) ist ein Motorradfahrer verstorben.

Von Florian Fischer

Bergheim (Nordrhein-Westfalen) - Tragisches Unglück auf der A61 in der Nähe von Köln. Bei einem verhängnisvollen Crash am Sonntagnachmittag ist ein Motorradfahrer verstorben.

Bei einem Unfall auf der A61 ist ein Motorradfahrer gestorben. (Symbolbild)
Bei einem Unfall auf der A61 ist ein Motorradfahrer gestorben. (Symbolbild)  © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei berichtet, ist der 24-Jährige mit seiner Maschine gegen 14.45 Uhr auf der linken Spur der Autobahn in Richtung Koblenz unterwegs gewesen.

Nach ersten Erkenntnissen soll er dann rechts einen Wagen überholt haben und dabei in den parallel fahrenden Renault Traffic gekracht sein.

Derzeit ist die A61 in Richtung Koblenz aufgrund der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Ein Aufnahmeteam ist vor Ort im Einsatz und sichert Spuren.

Unfall A61: Luxus-Porsche kracht auf A61 gegen Leitplanke: Totalschaden!
Unfall A61 Luxus-Porsche kracht auf A61 gegen Leitplanke: Totalschaden!

Einsatzkräfte leiten den Verkehr an der Abfahrt Bedburg ab.

Wer Hinweise zu dem tragischen Unfallgeschehen geben kann, möge sich bitte bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 unter 02212290 oder per E-Mail melden.

Titelfoto: Carsten Rehder/dpa

Mehr zum Thema Unfall A61: