Vollsperrung auf A61: Lkw-Anhänger geht plötzlich in Flammen auf – Fahrer handelt blitzschnell

Lambsheim - Ein brennender Lkw-Anhänger hat am frühen Mittwochmorgen für einen Großeinsatz auf der A61 gesorgt. Die Flammen schlugen bereits meterhoch, als Feuerwehr und Polizei eintrafen. Für Autofahrer hatte der Vorfall massive Folgen.

Auf der A61 bei Lambsheim kam es am Mittwochmorgen zu einem Brand eines Lkw-Anhängers mit weitreichenden Folgen. © Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Wie die Polizei berichtet, wurden die Einsatzkräfte gegen 4.45 Uhr über den Brand auf der A61 in Fahrtrichtung Süden zwischen den Autobahnkreuzen Frankenthal und Ludwigshafen informiert.

Beim Eintreffen stand der Anhänger einer Spedition aus Nordrhein-Westfalen bereits in Vollbrand auf dem Standstreifen.

Für die Löscharbeiten musste die Richtungsfahrbahn Süden für rund zwei Stunden bis 6.45 Uhr komplett gesperrt werden.

Der 49 Jahre alte Lastwagenfahrer aus dem Landkreis Euskirchen hatte während der Fahrt offenbar ein technisches Problem an dem Anhänger bemerkt.

Geistesgegenwärtig konnte er den Anhänger noch rechtzeitig vom Zugfahrzeug abkoppeln, bevor dieser vollständig in Flammen aufging. Geladen waren laut Polizei leere Fässer. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.